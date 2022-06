Der Familien-Pass des Ilm-Kreises ist auch wieder in diesem Jahr erhältlich. Landrätin Petra Enders (Linke) stellte das Angebot für Familien am Dienstagvormittag in Arnstadt vor. Das Heft enthält Gutscheine von insgesamt 32 Museen, Sportzentren, Schwimmbädern und Vereinen, die einen vergünstigten Eintritt oder eine verringerte Teilnehmergebühr ermöglichen. Neben kostenlosem Schnuppertraining werden auch Geschenketüten angeboten. Neu sind beispielsweise die Gutscheine der Eishalle, des Freibades und der Schwimmhalle in Ilmenau. Gedruckt werden 6.000 Exemplare.