Im Fall des fristlos entlassenen leitenden Beschäftigten der Feuerwehr in Arnstadt hat es am Mittwoch Durchsuchungen gegeben. Nach Angaben der Stadt durchsuchten mehrere Kriminalbeamte Räume des Rathauses und das neue Feuerwehrgerätehaus am Obertunk. Dabei seien Dokumente sichergestellt worden.