Vor seiner Abschiebung nach Albanien ist ein Mann in Arnstadt geflohen. Wie die Polizei mitteilte, war der 21-jährige Albaner in Sicherungshaft genommen worden, um abgeschoben zu werden.

Trotz fixierter Hände konnte er aus dem Polizeigebäude fliehen. Am Mittwochnachmittag suchten Polizisten mit einem Großaufgebot in der Innenstadt nach ihm. An der Fahndung beteiligt waren auch ein Fährtensuchhund und ein Polizeihubschrauber. Noch konnte der Flüchtige nicht gefasst werden.