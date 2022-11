Die Freien Wähler Thüringen (FWT) stehen unter neuer Führung. Ihr Vorsitzender ist jetzt Uwe Rückert. Auf dem Landesparteitag in Arnstadt wurde er am Samstag in das Amt gewählt. Der 47-Jährige war einziger Kandidat und erhielt 29 von 38 gültigen Delegierten-Stimmen.

Rückert ist damit Nachfolger von Norbert Hein. Der hatte den Chefposten freiwillig abgegeben, da er beruflich nach Brandenburg wechselt. Hein hatte seit März 2020 an der Spitze der FWT gestanden. Er verlasse den Posten "mit etwas Wehmut", sagte der 57-Jährige in seiner letzten Rede als Landesvorsitzender.

Seinem Nachfolger gab er mit auf den Weg, die Präsenz der Freien Wähler Thüringen in der Öffentlichkeit zu verbessern. Das sei eine "große Aufgabe", so Norbert Hein. Zudem erklärte er mit Blick auf die Landtagswahl 2024, er hoffe für die Partei auf ein Ergebnis von "fünf Prozent plus X". Bislang allerdings sind die Freien Wähler Thüringen bei allen Landtags- und Bundestagswahlen, zu denen sie im Freistaat antraten, stets deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.