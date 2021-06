Sprungbrett für junge Talente Internationale Fußballschule in Arnstadt vorgestellt

In Arnstadt hat sich eine internationale Fußballakademie gegründet. Der Schulbetrieb der "Soccer Academy" soll im August starten, sagte Geschäftsführer Torsten Traub. Bis zu 61 Jugendliche aus aller Welt und Deutschland können aufgenommen werden. Vor vier Jahren entstand die Idee eines Fußball-Leistungszentrums beim SV 09 Arnstadt.

Im Januar dieses Jahres war dann die Gründung. Eingegliedert ist die Fußballschule in den SV 09 Arnstadt und dennoch ist sie eigenständig. Die Jungs, wie sie Geschäftsführer Torsten Traub nennt, werden in Arnstadt nicht nur fußballerisch weitergebildet. Sie können auch einen international anerkannten Schulabschluss machen. Das funktioniere über Hybrid-Unterricht mit der internationalen Friedensschule in Köln.

Verein hofft auf höhere Spielklasse

Untergebracht werden die 16- bis 21-Jährigen in einem Internat, das gleichzeitig Schulungsräume bietet. Ein ehemaliges Hotel in Arnstadt wurde dafür angemietet und wird gerade umgebaut. 27 Doppelzimmer und sechs Einzelzimmer entstehen. In einer hauseigenen Küche soll sportlergerecht gekocht werden, so Traub.

Trainieren werden die Jugendlichen auf und in den Sportstätten der Stadt Arnstadt. Die Fußballschüler werden alle Mitglieder des SV 09 Arnstadt. Sie haben einen Spielerpass und bringen den Verein vielleicht auch in eine höhere Spielklasse. Wettkampferfahrung, Spielpraxis und Training - das alles erfolgt mit und über den Sportverein. Um ihrem Traum vom Fußballprofi näher zu kommen, verbringen Jugendliche weltweit viel Zeit auf dem Spielfeld. (Archivfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Chance für Spätstarter