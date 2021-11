Die traditionelle Hofweihnacht in Geraberg ist auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Der Hof lebe von guter Laune, Nähe und Geborgenheit, das sei im Moment nicht möglich, so die Organisatoren. Die Vorbereitungen würden daher sofort gestoppt. Die nächste Hofweihnacht soll am 17. Dezember 2022 stattfinden.

Bereits im vergangenen Jahr war das Fest aufgrund der Pandemie abgesagt worden. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de