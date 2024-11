Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Gräfenroda (Ilm-Kreis) sind in der vergangenen Nacht vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei kamen zwei 56 und 38 Jahre alte Frauen sowie zwei Mädchen im Alter von 15 und neun Jahren vorsorglich in Krankenhäuser, weil sie zu viel Rauch eingeatmet haben.