Natürliche Geburt in der Klinik Erste Babys im Arnstädter Hebammenkreißsaal zur Welt gekommen

Den Bedürfnissen der Schwangeren, soll durch das neue Angebot mehr Raum gegeben werden. "Ich glaube wir müssen in unsere Gesellschaft wieder lernen, dass eine Schwangerschaft was Normales ist, was Physiologisches ist. Dass das normale Prozesse sind, die wir stärken und auch unterstützen müssen", sagt die leitende Hebamme Anika Buntrock. Seit über 20 Jahren ist sie in ihrem Beruf tätig und hat das bereits bestehende Konzept des Hebammenkreißsaals auf die Klinik in Arnstadt mit angepasst.

Der Hebammenkreißsaal in Arnstadt gehört zu den Ilm-Kreis-Kliniken. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Neue Wahlmöglichkeit bei risikoarmen Schwangerschaften

Schwangere Frauen, die keine Komplikationen erwarten, können sich seit mehreren Wochen für das neue Betreuungsmodell am Klinikum entscheiden. Dort können sie natürlich, in einer geschützten Atmosphäre, zusammen mit Hebammen entbinden und werden vor, während und nach der Geburt von ihnen begleitet. Es gibt eine Eins-zu-eins-Betreuung. Die Geburt selbst wird von zwei Hebammen begleitet. Kommt es zu Komplikationen, werden Ärztinnen und Ärzte hinzugezogen. Diese müssen deshalb zum Zeitpunkt der Geburt immer in Bereitschaft sein. Entscheidet sich eine Frau für den Hebammenkreißsaal, wird in Gesprächen und anhand von Risikokriterien geprüft, ob das möglich ist.

Annika Wanierke vom Hebammenlandesverband, leitende Hebamme Anika Buntrock und Chefärztin Christine Stapf im Gespräch. Sie sind sich einig: Hebammenkreißsäle verbessern die Geburtshilfe. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

"Das heißt, wir gehen davon aus, dass es eine physiologische, ganz gesunde Schwangerschaft ist und ein gesundes Kind", sagt Chefärztin Christine Stapf. "Sodass man erlauben kann, gewisse kontinuierliche Überwachungsmaßnahmen wie zum Beispiel die CTG-Schreibung [auch Kardiotokografie oder Wehenschreiber genannt] großzügiger anzuwenden. Immer in der sicheren Annahme, dass zum Beispiel der Mutterkuchen immer noch eine volle Funktion hat und das Kind voll versorgt ist". Es sei wichtig, so die Chefärztin weiter, dass den Frauen eine interventionsarme Geburt angeboten werde. Das sei nicht nur für die Frauen eine Bereicherung, sondern auch für die Geburtshilfe an sich.

Beispielkriterien für die Geburt im Hebammenkreißsaal - Einling

- Normal großes Kind

- Gesunder Schwangerschaftsverlauf

- Mindestens zwei Hebammengespräche in der Klinik

Hebammen arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich

Hebamme Anika Buntrock hat im Klinikum bisher immer im Ärzteteam zusammengearbeitet. "Jetzt erweitere ich nochmal mein Feld", so die Fachfrau. Die Hebammen haben im neuen Kreißsaal die alleinige Verantwortung. "Klar ist das Ärzteteam ganz in der Nähe, aber in dem Moment muss ich ganz alleine entscheiden." Durch das neue Betreuungsmodell werde auch das Handwerk selbst gestärkt. "Es gibt Ultraschall, aber es gibt auch meine Hände, die den Bauch abtasten. Die können genauso gut ein Schätzgewicht machen", so Buntrock und manchmal wären ihre Hände sogar besser als die Maschinen. Sie würde sich wünschen, dass das Konzept überall Anwendung findet.

Hebamme Anika Buntrock hört mit einem geburtshilflichen Stethoskop, dem sogenannten Pinard-Rohr, die Herztöne des Kindes ab. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Konzept soll Handwerk attraktiver machen

Das durch den Hebammenkreißsaal das Handwerk gestärkt wird, sagt auch Annika Wanierke. Sie ist die erste Vorsitzende des Thüringer Hebammenlandesverbandes. Gleichzeitig sei es ein attraktiver Arbeitsplatz: "Ich halte es tatsächlich für ein sehr gutes Modell, Kolleginnen zu motivieren. Wir haben ja häufig die Problematik, dass Hebammen nicht so lange im Beruf bleiben. Das hat unterschiedliche Gründe." Die hebammengeleitete Geburtshilfe könne dem entgegenwirken.