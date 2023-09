Die Stadtwerke Arnstadt wollen am Rande eines Wohngebietes in der Gothaer Straße im Nordwesten der Stadt eine neue Anlage zur Warmwasserversorgung bauen. Geplant ist eine Kombination eines Holzpelletkessels mit einer Wärmepumpe. Der Arnstädter Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am Donnerstagabend, den Bebauungsplan dementsprechend zu ändern.