Die Gemeinde Amt Wachsenburg im Ilm-Kreis geht gegen den geplanten Bau einer Stromtrasse am Erfurter Kreuz gerichtlich vor. Das hat der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Die Klage soll laut Bürgermeister Sebastian Schiffer am Freitag beim Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar eingereicht werden.