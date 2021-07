In Thüringen hatten in den vergangenen Jahren wiederholt Funde von Babyleichen - darunter mehrmals im Ilm-Kreis - für Aufsehen gesorgt. In Ichtershausen waren Anfang 2016 zwei tote Babys entdeckt. Deren Mutter wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Ostern 2019 war in einem Waldstück bei Geschwenda (Ilm-Kreis) eine Babyleiche gefunden worden.