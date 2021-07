Die Kriminalpolizei hat am Mittwochvormittag auf einem Grundstück in Ichtershausen im Ilm-Kreis nach den Überresten einer Babyleiche gesucht. Wie die Staatsanwaltschaft Erfurt MDR THÜRINGEN mitteilte, war zuvor ein Hinweis einer Frau eingegangen. Sie gab an, vor Jahren einen toten Säugling dort vergraben zu haben.

Polizeibeamte bei der Suche nach sterblichen Überresten eines Babys in einem Vorgarten in Ichtershausen. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel