Wie die Beamten am Morgen mitteilten, hatten die Täter gegen 22 Uhr Zigaretten-Automaten in Ichtershausen und Haarhausen gesprengt. Danach waren sie in einem Auto geflüchtet. Gut eine halbe Stunde später konnten fünf Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren in Apfelstädt gefasst werden.