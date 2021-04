Der Thüringer Fahrzeugbauer Binz übernimmt das MAN-Werk im sächsischen Plauen. Man habe den Vertrag am späten Mittwochabend am MAN-Standort in München unterschrieben, sagte die Geschäftsführende Gesellschafterin von Binz, Cathrin Wilhelm, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Über die Höhe der Kaufsumme gab es keine Angaben.