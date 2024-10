Achmat Samet stammt aus Afghanistan, ist seit einem Jahr in Deutschland und lebt in Ilmenau. In seinem Heimatland hat er eine Ausbildung im Straßenbau absolviert und in Kasachstan eine im Finanzbereich angeschlossen. Auf der Jobmesse war er mit dem Ilmenauer Faserhersteller CFF im Gespräch. Für dessen Vertrieb waren besonders Samats Sprachkenntnisse interessant, weil die Firma ihre Produkte in aller Welt verkauft: Neben Deutsch spricht er auch Englisch, Türkisch und Arabisch.