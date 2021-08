"Technik von Landmaschinen gestohlen - Zeugen gesucht": Diese Schlagzeile ist in den vergangenen Wochen häufiger zu lesen und zu hören gewesen. Besonders beliebt bei Dieben scheinen GPS-Geräte zu sein. Ende Juni, Anfang Juli 2021 schlugen Unbekannte zweimal im Ilm-Kreis zu - in Griesheim und in Osthausen, außerdem in Schnellmannshausen im Wartburgkreis und in Graitschen im Saale-Holzland-Kreis.

Rainer Ackermann von der Agrargesellschaft Griesheim ist sauer: Aus diesem Mähdrescher wurde hochwertige Technik gestohlen, die besonders präzises Arbeiten auf den Feldern ermöglichen soll. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK