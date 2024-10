Laut den Ermittlern fand ein Stallmitarbeiter die 14-jährige Stute am Montagmittag gegen 14:30 Uhr leblos am Boden eines Stallauslaufes. Erste Untersuchungen der amtlichen Veterinärmedizinerin des Landratsamtes ergaben, dass das Tier offenbar vorsätzlich tödlich am Kopf verletzt wurde. Die Tat soll sich demnach zwischen 13 und 14 Uhr am Montag ereignet haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.