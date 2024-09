Der Automobilzulieferer Marquardt GmbH hat am Freitag ein zweites Werk in Ichtershausen eröffnet. Wie das Unternehmen mitteilte, werden in der Halle Batteriemanagementsysteme für E-Autos verschiedener Hersteller produziert. Diese Systeme sollen helfen, die Lebensdauer der Batterien zu erhöhen.

Das neue Werk ist den Angaben nach über 20.000 Quadratmeter groß. Investiert wurde ein dreistelliger Millionenbetrag, eine genaue Summe nannte das Unternehmen nicht. Derzeit würden rund 350 Mitarbeiter in dem Thüringer Werk im Gewerbegebiet "Erfurter Kreuz" arbeiten. 200 neue Jobs werden nach Angaben des Managements bis 2025 entstehen. Hauptsitz der Firma Marquardt ist Rietheim-Weilheim in Baden-Württemberg.

Der Vorstandsvorsitzende Harald Marquardt sagte, "diese Investition hier in Thüringen ist - trotz widrigster Begleitumstände - ein Bekenntnis zum Standort Deutschland". Derzeit ist die Automobilindustrie in einer schwierigen Situation. Der Strukturwandel zur Elektromobilität ist für viele Firmen eine Herausforderung bei hohem Wettbewerbs- und Kostendruck. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Zulieferer in Thüringen angekündigt, Stellen abzubauen oder Standorte ganz zu schließen.