Im Ilm-Kreis sind am Montag zwei Motorradfahrer tödlich verunglückt. Laut Polizei gab es einen Unfall zwischen den Ilmenauer Ortsteilen Stützerbach und Manebach sowie einen weiteren Unfall im Arnstädter Stadtteil Rudisleben.

Bei dem Unfall zwischen Stützerbach und Manebach geriet ein 50-Jähriger mit seinem Motorrad in einer Kurve in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem Auto zusammen. Er starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Andere Verkehrsteilnehmer ignorierten die Absperrung der Unfallstelle durch die Polizei sowie Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort.