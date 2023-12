Das Instandhaltungsunternehmen für Flugzeugtriebwerke - N3 Engine Overhaul Services - will in den kommenden zwei Jahren rund 150 Millionen Euro in den Standort am Erfurter Kreuz investieren. Es seien umfangreiche Erweiterungen bei laufendem Betrieb geplant, teilte die Geschäftsführung am Donnerstag mit. Demnach sollen zwei weitere Fabrikbereiche gebaut und bestehende Gebäude erweitert werden. Die Kapazität werde von derzeit 160 überholten Triebwerken auf 250 Triebwerke pro Jahr hochgefahren. Die Zahl der Beschäftigten soll von aktuell 920 auf 1.200 steigen.