Im Prozess um den Brand des historischen Neutorturms in Arnstadt im Ilm-Kreis hat der Hauptangeklagte eine Brandstiftung bestritten. Der 24-Jährige beschuldigt stattdessen einen Bekannten. Dieser solle Efeu am Turm mit einer Spraydose und einem Feuerzeug angezündet haben. In Bruchteilen von Sekunden sei so in der Nacht zum 14. April dieses Jahres eine meterhohe Flamme am Turm hochgeschlagen, sagte der Angeklagte.