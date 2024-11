Die beiden Männer waren am Abend der Tat in einer fünfköpfigen Gruppe zuerst am Bahnhof unterwegs, wo sie unter anderem Wände beschmierten und anschließend am Neutorturm. Dort wurde in der Nacht eine Efeu-Ranke an der Stadtmauer angezündet, die laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit den Brand am Dach des Neutorturms verursachte. Wer in der Gruppe das Feuer gelegt hatte, konnte nicht aufgeklärt werden.