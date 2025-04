Im November 2024 fiel am Amstgericht Arnstadt das Urteil im Prozess um Brandstiftung. Mangels Beweisen wurde ein 24-jähriger Hauptangeklagter freigesprochen. Er war in der Brandnacht mit einer Gruppe Männer unterwegs. Auch weil die Zeugenaussagen teils widersprüchlich waren, konnte kein Verursacher zur Verantwortung gezogen werden. Vermutlich war Efeu am Turm angezündet worden, woraufhin sich ein Schwelbrand im Gebälk entwickelte.



Der 24-Jährige wurde jedoch unter anderem wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung verurteilt. Er hatte in der Tatnacht gemeinsam mit einem Mitangeklagten aus der Gruppe Hakenkreuze und andere verfassungswidrige Symbole in der Stadt gesprüht und einen Zeugen ins Gesicht geschlagen. Der 38-jährige Mitangeklagte erhielt eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung.