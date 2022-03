Länge: rund 19 Kilometer , Dauer: etwa fünfeinhalb Stunden**



In südliche Richtung geht es an Geilsdorf vorbei, durch Gösselborn und nach Singen. Der Singer Berg kann umlaufen oder über die Bergspitze genommen werden. Ab Griesheim führt der Weg entlang des Ilmtalradweges und über das Tannenreisig zurück nach Stadtilm. Deftiges, Kuchen und Getränke gibt es in Gösselborn "Am Herrenberg", in Singen "Am Saal" und "An der Ilm" in Grießheim.

Blick auf Stadtilm Bildrechte: MDR / Heike Neuhaus