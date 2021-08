Parkplatzsuche bereitet Kopfschmerzen Parkhaus der Ilm-Kreis Kliniken in Arnstadt für zwölf Wochen gesperrt

Ab Montag wird das Parkhaus der Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt vollständig gesperrt. Grund sind Bauarbeiten am dreistöckigen gebäude. Patienten und Besucher müssen in dieser Zeit andere öffentliche oder städtische Parkplätze nutzen. Doch das ist gar nicht so einfach.