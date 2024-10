Das 14 Jahre alte Tier war am Montagmittag mit einer Kopfverletzung am Stallauslauf tot aufgefunden worden. Woher die Verletzung stammte, ist weiter unklar. Laut Landespolizeiinspektion Gotha ist nicht ausgeschlossen, dass sich das Tier selbst verletzt hat. Ermittelt werde weiter in alle Richtungen.