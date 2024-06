Eine Tagespflege, in der die Betroffenen für mehrere Stunden am Tag in einer Einrichtung betreut werden, entlastet oftmals die pflegenden Angehörigen und bringt Abwechslung in den Alltag der pflegebedürftigen Seniorinnen und Senioren. Doch in Rippersroda fehle das Angebot. "Es ist schwer zu organisieren. Ich habe in Arnstadt angefragt, habe Gräfenroda und Geraberg angefragt.