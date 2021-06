Eigene Beamte in Arnstadt könne es langfristig nur dann geben, wenn eine Kriminalpolizeistation neu eingerichtet würde. Das müsse aber von politischen Verantwortungsträgern entschieden werden und liege nicht in der Macht der Polizei.

Die Kriminalpolizei, angesiedelt in Gotha, sei auch für den gesamten Ilm-Kreis zuständig. Beamte dauerhaft einer Stadt zuzuordnen, sorge für Lücken an anderer Stelle. Hoffmann kritisierte in dem Zusammenhang den Personalmangel "in der gesamten Thüringer Polizei".