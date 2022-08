Nach dem Gewaltverbrechen in Geraberg im Ilm-Kreis sitzt der mutmaßliche Täter wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, hat der 29-Jährige gestanden, eine 25-jährige Frau mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Die Leiche der Frau war am Donnerstag in einer Wohnung in Geraberg gefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft war sie bereits vergangenen Freitag getötet worden.