Und so finden sich am 16. Mai tatsächlich mit dem Reserve-Team des SV Arnstadt und dem Weimarer SV zwei Mannschaften zu einem Punktspiel der Kreisliga Mittelthüringen auf der Manfred-von-Brauchitsch-Kampfbahn ein. Das Gelände wirkt überraschend gepflegt, der Platz erstrahlt stellenweise in einem Grün, wie man es seit zwei Jahrzehnten hier nicht mehr gesehen hat.

Zahlreiche Fußballfans tragen hier Jacken und Pullover ihrer Heimatvereine. Am Bierstand steht der FC Magdeburg brav hinter Hannover 96, während Borussia Dortmund versucht, möglichst viele Plastikbecher voller Gerstensaft in eine Hand zu quetschen.

Den wohl weitesten Weg hatte Reto, er ist heute früh kurz vor 7 Uhr in Bern in den Zug gestiegen. "Ich habe schon lange von diesem Stadion gehört, von diesem Schmuckstück. Eigentlich hatte ich Termine, aber ich konnte es einfach nicht sein lassen." Jetzt steht er hier, in Arnstadt-Rudisleben und an seinem Dauerlächeln erkennt man sofort: der weite Weg hat sich gelohnt.