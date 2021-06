Ilm-Kreis Tote Schlange in Müllsack gefunden

An einer Landstraße bei Martinroda (Ilm-Kreis) ist eine tote Schlange in einem Müllsack gefunden worden. Zeugen hatten am Freitagnachmittag die Polizei gerufen, als sie neben der Landstraße 3004 einen blauen Müllsack entdeckt hatten und darin eine exotische Schlange vermuteten.