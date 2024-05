Die hohen Verkaufszahlen würden die große Nachfrage des Angebots bestätigen, heißt es aus dem Landratsamt in Arnstadt. In diesem Jahr sind knapp 110.000 Euro für das Ticket im Kreishaushalt veranschlagt. Am Ende des Jahres wird Bilanz gezogen. Dann entscheidet sich, ob das Ticket weitergeführt wird oder nicht. Zwar sei die Stückzahl derzeit nur auf 1.000 ausgelegt, doch es könne nachgelegt werden.