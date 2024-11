Arnstadt 22-Jähriger bietet 24-Stunden-Automaten für Simson-Ersatzeile an

05. November 2024, 13:35 Uhr

Schnell nochmal eine Runde mit der Simson. Doch was ist, wenn plötzlich etwas kaputt geht und schnell ein Ersatzteil gebraucht wird? An einer Tankstelle in Arnstadt steht nun die Lösung.