Grund dafür sind Bauarbeiten. Demnach werden die Straßendecke und Markierungen erneuert. In Richtung Erfurt und in Richtung Gewerbegebiet Arnstadt-Rudisleben wird der Verkehr umgeleitet. Einrichtungen wie Supermärkte oder Gaststätten am Kreisverkehr sind in der Zeit nur über die August-Broemel-Straße und die Alfred-Ley-Straße zu erreichen. Am 17. Mai abends wird der Abschnitt wieder freigegeben.