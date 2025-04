Eine Gruppe Männer steht an einem sonnigen Samstagvormittag im April auf einem Sportplatz im Norden Arnstadts. Einige sind mit Spaten und Rechen ausgerüstet und besprechen die künftigen, richtungsweisenden Spiele in der Kreisliga, ein anderer wirft lautstark den Rasentraktor an.

Szenen, die sich jedes Wochenende auf tausenden Sportplätzen in Deutschland abspielen. Mit einer kleinen Besonderheit: Die Männer in Arnstadt stecken mitten in einem Mammutprojekt und werden zumindest an diesem Tag nicht auf dem Platz kicken.