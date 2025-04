Eine Gruppe Männer steht an einem sonnigen Samstagvormittag im April auf einem Sportplatz im Norden Arnstadts. Einige sind mit Spaten und Rechen ausgerüstet und besprechen die künftigen, richtungsweisenden Spiele in der Kreisliga, ein anderer wirft lautstark den Rasentraktor an.

Szenen, die sich jedes Wochenende auf tausenden Sportplätzen in Deutschland abspielen. Mit einer kleinen Besonderheit: Die Männer in Arnstadt stecken mitten in einem Mammutprojekt und werden zumindest an diesem Tag nicht auf dem Platz kicken. Bildrechte: Nick Rösler/MDR

Wäre die Manfred-von-Brauchitsch-Kampfbahn ein Mensch, würde er sich irgendwo zwischen Palliativstation und dem Schließen des Sargdeckels befinden. Früher war sie der Stolz von Rudisleben, einem Ort im Ilm-Kreis, der seit 1999 zu Arnstadt gehört.

Doch seit knapp 15 Jahren finden hier keine Spiele mehr statt, die Pflege des Geländes wurde schon Jahre zuvor eingestellt. Die imposante Holztribüne, einst das Herzstück des Stadions, ist mittlerweile von Sträuchern umringt.

Eisenzäune und Spanplatte sollen verhindern, dass neugierige Besucher die morschen Treppenstufen betreten, dennoch haben sich auf den Wänden des Gebäudes mehrere Nachwuchs-Graffitikünstler verewigt, deren Werke den Verfall eher unterstreichen als übermalen.

Auch der Platz selbst lädt nicht unbedingt zum Kicken ein, Unkraut hatte jahrelang Zeit und Raum, freudig zu gedeihen. Bildrechte: Nick Rösler/MDR

Dabei war die Kampfbahn einst ein Ort voller Leben und Schauplatz großer Spiele. 1954 wurde das nach dem Rennfahrer Manfred von Brauchitsch benannte Stadion feierlich vor 3.000 Zuschauern mit einem Freundschaftsspiel gegen den damaligen Erstligisten Motor Zwickau eröffnet.

In den Jahren danach waren die Fußballer von Ichtershausen-Rudisleben meistens Teil der Bezirksliga Erfurt, 1964 gelang der Aufstieg in die zweitklassige DDR-Liga. Hier konnte man unter anderem vor 8.000 Zuschauern Turbine Erfurt, heute als FC Rot-Weiß bekannt, ein 2:2 abringen.

Doch diese Zeiten sind lange vorbei, der Verein fusionierte 2009 mit dem BC 07 Arnstadt zum SV 09 Arnstadt und zog ins Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion und auf die Sportanlage am Obertunk. Die alte Kampfbahn in Rudisleben – vergessen, zugewachsen, abgeschrieben. Und dann kam Jan Massarczyk mit einer Idee.