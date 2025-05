Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Badesaison Jetzt mit Sprungturm und neuer Rutsche: Freibad Stadtilm nach Umbau wiedereröffnet

23. Mai 2025, 10:18 Uhr

Zwei Jahre lang war das Freibad in Stadtilm im Ilm-Kreis wegen Umbauarbeiten geschlossen. Nun haben die Stadtilmer ihr Bad zurück: Am Freitag wird es feierlich wiedereröffnet. Für die Kleinstadt war es eines der größten Bauprojekte seit Langem: 5,5 Millionen Euro sind in den Umbau geflossen. Die Beckenanlage wurde komplett erneuert. Das alte große Becken aus den 1950er-Jahren ist drei neuen gewichen - samt Sprungtürmen und einer neuen Wellenrutsche.