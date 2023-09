Bewusstsein schaffen Inklusiver Stadtplan zeigt barrierearme Touren durch Arnstadts Altstadt

In Arnstadt ist am Dienstag der erste inklusive Stadtplan vorgestellt worden. Er wurde von Menschen, die auf Rollstühle oder Gehhilfen angeweisen sind, gestaltet und zeigt zwei barrierearme Touren entlang der touristischen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Auch barrierefreie Toiletten sind in dem kostenlosen Plan gekennzeichnet.