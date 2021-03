Sie sind die beste Mannschaft Europas: Champions-Cup-Sieger, Deutscher Meister, Pokalsieger - die Rollstuhlbasketballer der Thuringia Bulls aus Elxleben. 75 Spiele in Folge hatten die Bulls nicht verloren. Doch auch das beste Rollstuhlbasketball-Team Europas ist vor Rückschlägen nicht gefeiht. Zwei Niederlagen in den vergangenen drei Spielen kassierten die Thüringer gegen die Dauerrivalen aus Lahn-Dill und überraschend auch gegen Hannover.

Trainer Michael Engel hat seine gute Laune trotzdem noch lange nicht verloren: "Wir dürfen immer noch das machen, was uns Spaß macht. Wir dürfen in die Halle gehen, wir dürfen spielen. Das ist ja eine priveligierte Sache, gerade in diesen Zeiten. Und von daher brauchen wir jetzt nicht mit Tränen in den Augen durch die Gegend fahren."