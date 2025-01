Die Tierproduktion Alkersleben gehört zu den größten Aufzuchtbetrieben in Thüringen. Nach eigenen Angaben hält der Betrieb rund 4.700 Sauen in den Ställen. Nach Unternehmensangaben werden die Tiere in der Haltungsstufe zwei gehalten. Das bedeutet, dass die Schweine mindestens zehn Prozent mehr Platz im Stall haben, als gesetzlich vorgeschrieben.