Der Ilm-Kreis ermittelt derzeit wegen möglichen Sozialbetrugs durch ukrainische Flüchtlinge. So würden derzeit 150 Fälle, in denen der Verdacht auf erschlichene Sozialleistungen besteht, überprüft, teilte Landrätin Petra Enders am Donnerstag mit. Anfang Juli waren demnach der Ausländerbehörde Unregelmäßigkeiten aufgefallen. So sei bei 52 Ukrainern festgestellt worden, dass sie bereits in anderen EU-Ländern registriert sind.