Bei der Fahndung nach den mutmaßlichen Sprengern eines Geldautomaten in Erfurt sind am Mittwochmorgen zwei Streifenwagen auf der A71 kollidiert. Dabei sind drei Beamte und eine Beamtin leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei MDR THÜRINGEN sagte, wollten die Beamten den Tätern auf der Autobahn bei Stadtilm am frühen Mittwochmorgen auflauern. Am Tunnel Behringen fuhr dabei ein Streifenwagen auf den anderen auf.