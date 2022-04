Im Ilm-Kreis ist am Dienstagmittag eine Person von einem Zug angefahren und schwer verletzt worden. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte MDR THÜRINGEN, gegen 12:45 Uhr hätten zwei Personen an einem Bahnübergang bei Haarhausen trotz geschlossener Schranke die Gleise betreten.

Ein Zug der Süd-Thüringen-Bahn, der in Richtung Neudietendorf unterwegs war, konnte nicht mehr abbremsen und erfasste eine der beiden Personen. Das Unfallopfer sei "erheblich verletzt" worden, aber am Leben, so der Polizeisprecher. Wegen des Rettungseinsatzes war die Bahnstrecke zwischen Neudietendorf und Arnstadt zwei Stunden lang gesperrt. Ein Techniker untersucht nun die Schrankenanlage auf einen möglichen Defekt.