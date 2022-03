Das Urteil gegen zwei Polizisten der Landespolizeiinspektion Gotha wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer Frau im Dienst ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat nach eigenen Angaben die Revision am Dienstag der Verurteilten verworfen.

Im Juli 2020 hatte das Landgericht Erfurt die damals 23 und 28 Jahre alten Angeklagten wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer Frau im Dienst zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Bei der Kontrolle einer Frau in Marlishausen im Ilm-Kreis soll es zwischen den beiden Polizisten und der Frau zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Strittig war, ob dieser einvernehmlich war.

Nach Marlishausen waren die beiden Polizisten im September 2019 gefahren, um Ausweispapiere der gebürtigen Polin zu suchen. Bei einer Kontrolle zuvor hatten die Polizisten an der Echtheit der Dokumente gezweifelt. Das Gericht hielt es zwar für möglich, dass die Frau die Initiative für den Geschlechtsverkehr ergriff, dies aber aus einer Notsituation heraus tat.

Die damals vermutlich 32-Jährige habe sich in einer polizeilichen Maßnahme und in einer Zwangssituation befunden und habe - wenn überhaupt - nur so agiert, um Konsequenzen wegen der gefälschten Ausweispapiere zu vermeiden. Die als Hauptbelastungs-Zeugin geladene Frau war nicht zum Prozess erschienen.