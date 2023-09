Der Theatervorplatz im Arnstädter Schlossgarten wird jetzt per Video überwacht. Die Kamera wurde am Mittwochmorgen zusammen mit der Polizei offiziell in Betrieb genommen, wie Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) mitteilte. Hintergrund war der anhaltende Vandalismus. Mit der Kamera sollen der Platz und vor allem die Theatermuschel nun vor neuen Angriffen geschützt werden. Immer wieder wurde auf dem Theatervorplatz im Schlossgarten in Arnstadt randaliert. Jetzt wird der Platz per Videokamera überwacht. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Weitere Überwachungskameras in Planung

Die frisch sanierte Muschel war in der Vergangenheit immer wieder beschmiert worden. Anfang August wurde deshalb bereits eine Vergitterung vor der Muschel angebracht. Die Kamera diene in erste Linie zur Abschreckung, so Spilling. Im Fall von Vandalismus könne auf das Bildmaterial zugegriffen werden. Um den Datenschutz zu gewährleisten, sollen die Aufnahmen von der Stadtverwaltung innerhalb weniger Tage wieder gelöscht werden.

Ein Schild weist auf die Überwachung eines Platzes mit Kameras hin. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy