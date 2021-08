Die Vereinigte Wohnungsgenossenschaft (VWG) Arnstadt hat am Donnerstagnachmittag den Grundstein für 59 Wohnungen im sogenannten Westviertel gelegt. Wie Vorstand Detlef Lüdicke mitteilte, entstehen in drei miteinander verbundenen Häusern 59 Wohnungen mit einer Durchschnittsgröße von 90 Quadratmetern.

Die VWG Arnstadt gehört nach eigenen Angaben zu den großen Vermietern in und um Arnstadt. Jährlich würden erhebliche Summen in die Instandhaltung und Modernisierung investiert, hieß es. Doch das allein reiche nicht aus. Niemand möchte immer nur das alte Auto mit neuem Lack, so Lüdicke wörtlich. Ein Neubau sei längst überfällig gewesen.

In den Plattenbauten der VWG leben viele ältere Menschen. Mit dem Slogan "perfect living for us" sollen vor allem junge Familien mit Kindern angesprochen werden, sagte VWG-Vorstand Lüdicke. Mit dem Projekt möchte das Unternehmen neue Wege gehen. Den jungen Menschen solle gezeigt werden, dass auch an sie gedacht werde.