Tarifstreit Über 100 Menschen streiken an Ilm-Kreis-Kliniken: Längere Wartezeiten für Patienten

06. März 2025, 17:33 Uhr

Mehr als 100 Menschen haben sich Donnerstag am Warnstreik in den Ilm-Kreis-Kliniken beteiligt. Am Abend ist eine weitere Aktion geplant. Patientinnen in Arnstadt und Ilmenau müssen mit Einschränkungen rechnen. Ziel der Proteste ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen.