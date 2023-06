Der Autobahntunnel Behringen im Ilm-Kreis auf der A71 ist in der Nacht zum Mittwoch und der Nacht zum Donnerstag gesperrt. Grund sind laut bundeseigener Autobahn GmbH Wartungsarbeiten. Begonnen wird in Fahrtrichtung Sangerhausen in der Nacht zu Mittwoch. Der Tunnel bleibt von 19 bis 6 Uhr am Morgen gesperrt. Auch die Auffahrt Stadtilm kann in dieser Zeit nicht genutzt werden.