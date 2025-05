In Arnstadt fertigt eine Pilotanlage ab jetzt besondere Geräte zur Gewinnung von Wasserstoff. Die sogenannten Festoxid-Elektrolyseure arbeiten statt mit Wasser mit bis zu 900 Grad heißem Wasserdampf. Die Hitze stellt einen Teil jener Energie dar, mit der Wassermoleküle in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden. Entsprechend geringer fällt der Bedarf an Strom für die eigentliche Wasserstoffgewinnung aus. Die Heißdampf-Elektrolyseure sollen Wasserstoff dort erzeugen, wo ohnehin viel Abwärme anfällt, etwa in Stahlwerken oder Chemieanlagen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt