Das Buga-Luftschiff ist am Freitagnachmittag in Erfurt angekommen. Dort drehte es einige Runden über dem ega-Gelände, bevor es in Richtung Alkersleben weiter fuhr. Es war um 12 Uhr in Mühlhein Ruhr gestartet. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen ist es auf dem Verkehrslandeplatzes Arnstadt-Alkersleben am Abend gelandet und an einem Mast festgebunden worden. Dafür standen nach Angaben des Flughafens 15 Menschen bereit.